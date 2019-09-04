الاحتلال يشن حملة مداهمة واعتقالات في الضفة

داهمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء، منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة وشنت حملة اعتقالات وتفتيش.

ووفق المصادر المحلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال عدد من المواطنين، خلال حملة لها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز تحقيقها الخاصة

وعرف من بين المعتقلين:

1. الفتى المحرر رياض طلال العمور- تقوع شرق بيت لحم

2. المحرر موسى محمود العمور- تقوع

3. حاتم تايه الشلالدة- سعير شرق الخليل

4. عبد الكريم ماجد الحلبي- روجيب قرب نابلس

5. نافع أحمد صلاح- برقة قرب نابلس

6. المحرر رامي أيمن أبو هديب- مخيم عسكر الجديد بنابلس

7. معتز جودة- مخيم عسكر الجديد

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نافع أحمد صلاح من بلدة "برقة" في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

كما اعتقلت الشابين "رامي أبو هديب ومعتز جودي"، من مخيم عسكر في نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال منزلاً وفتشته عقب اقتحامها لبلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم.

واندلعت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال انسحابها من مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة.