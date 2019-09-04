أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من القدس والضفة المحتلتين يدخلون اليوم الرابع من سبتمبر أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

من القدس المحتلة:

الأسير فهمي عيد رمضان مشاهرة المحكوم بالسجن 20 مؤبدًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال، بتهمة الانتماء إلى حركة حماس والتخطيط لتنفيذ عمليات استشهادية أسفرت عن مقتل صهاينة.

والأسير عاهد فايز علي النتشة (38 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة نابلس:

الأسير منذر خلف أحمد مفلح (42 عامًا) المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.

والأسير سمير أحمد محمد أبو فايد (42 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون الصهيونية.