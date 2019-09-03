انخفاض الجنيه الاسترليني لأدنى مستوياته منذ 3 أعوام

تراجع الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار الأمريكي واليورو، وذلك بسبب مخاوف من خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحتمالية إجراء انتخابات عامة مبكرة.

وبلغ سعر الجنيه لفترة قصيرة أقل من 20ر1 مقابل الدولار، فيما يعد أدنى مستوى له منذ تشرين أول/اكتوبر 2016، وذلك قبل أن يتعافى بحلول منتصف اليوم ( 1100 بتوقيت جرينتش) ليسجل 2034ر1 .

وسجل الجنيه الاسترليني أقل من 10ر1 أمام اليورو.

ونقلت وكالة برس اسوسييشن عن نيل ويلسوم كبير المحللين بموقع ماركت الاقتصادي" مستقبل الجنيه الاسترليني ربما يزداد سوءا في حال تم إجرا انتخابات، وسوف يتدهور بالتأكيد في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق".

يشار إلى أن الجنيه الاسترليني سجل 50ر1 أمام الدولار قبل إجراء الاستفتا في حزيران/يونيو 2016، الذي اختار الناخبون خلاله الخروج من الاتحاد الأوروبي.