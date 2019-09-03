تحميل لعبة ببجي موبايل للاندرويد PUBG MOBILE اخر اصدار 2019

في هذه اللعبة؛ ستشارك فيما يشبه لعبة Battle Royale حيث تواجه أكثر من مائة من اللاعبين الحقيقيين الذين لن يبقى منهم سوى لاعب واحد على قيد الحياة عند نهاية اللعبة. وإذا كنت ترغب في أن تكون أنت الفائز، فسيتوجب عليك التحرك عبر أنحاء الجزيرة وجمع أفضل المعدات والأسلحة التي تجدها هنا وهناك. ويحسن بك أن تقوم بذلك بشكل سريع، لأن حجم منطقة اللعب يتقلص كل بضع دقائق.



وتضم هذه اللعبة أغلب العناصر المتوفرة على نسخة PUBG الخاصة بالحاسوب. وقد تم تكييف ضوابط التحكم بشكل مثالي مع الأجهزة ذات الشاشات اللمسية، كما هو الحال كذلك مع باقي الأشياء والعناصر التفاعلية في اللعبة. وسيمكنك الدخول إلى المباني، قيادة الآليات، تجهيز مناطقك، استعمال عدة الإسعافات الأولية، القفز فوق الجدران، إلخ.



ومن خلال إعدادات اللعبة، سيمكنك تغيير إعدادات الرسومات، وتكييفها تبعا لقدرات جهازك. كما سيمكنك تشخيص الضوابط، سواء عندما تتحرك على رجليك أو عندما تكون جالسا خلف مقود إحدى آلياتك.



PUBG MOBILE هي نسخة مكيفة ورائعة من لعبة PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS الأصلية، وهي؛ وكما هو الشأن بالنسبة للعبة الأصلية؛ تتيح لك الاستمتاع بالكثير من أوضاع اللعب: الفردي، الثنائي، أو وضع الوحدات. وإذا قمت باللعب رفقة بعض الأصدقاء، فإنه سيكون بإمكانك التحدث إليهم باستعمال المايكروفون الخاص بجهازك.



تحميل للعبه من هنا