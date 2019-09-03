ما الفرق بين Cyber Security وInformation Security؟

يعتبر مفهوم السايبر (Cyber Security) أوسع من أمن المعلومات ويتضمن تأمين البيانات والمعلومات التي تتداول عبر الشبكات الداخلية أو الخارجية والتي يتم تخزينها في خوادم داخل أو خارج الشركات أو المؤسسة من الاختراقات.

أما مفهوم أمن المعلومات (Information Security) فهو حماية المعلومات أو أنظمة المعلومات من النفاذ غير المصرح أو السرقة أو التعديل أو التشهير لحفظ سرية وخصوصية المشتركين وبقاء المعلومات محفوظة وفقاً لنهج CIA.

▪ كلمة CIA وترمز للسرية والكمال والتوفر وهي جزء أساسي في جميع مراجع أمن المعلومات وتعتبر مثلث الكمال لأخصائي أمن المعلومات وعلى أساسها يتم بناء منظومة كبيرة لتأمين البنية التحتية للمنشأت الخاصة أو الحكومية، ويعتبر الهدف الأساسي هو الحفاظ على معلومات المشترك وعدم تسريبها لأن ضمان بقائها يؤدي لرضا المشترك وعدم الإخلال بأمنه الاجتماعي.