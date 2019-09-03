رابط الدرس الرقمي الرسمي في السعودية 1440-1441

تعتبر بوابة عين التعليمة الالكترونية ،الفضاء الرقمي لرياض الأطفال ومدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المملكة العربية السعودية .

فقد أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية بوابة التعليم الوطنية الرقمية "عين" والتي تعمل تحتوي على نسخ إلكترونية للكتب المدرسية ومجموعة إثرائية أخرى ، هامة لجميع المستوى التعليمية في المملكة السعودية .

وأوضحت البوابة تستهدف جميع طلاب المستويات التعليمة المختلفة في المملكة السعودية ، وتزيد من مهارات الطلاب العلمية والتقنية ، وتسهل عمليات التعليم الالكتروني عبر الانترنت لدى الكثير من الطلاب الراغبين بالوصول لأهم المواد الاثرائية الدراسية الخاصة بهم .

وطالبت الوزارة من جميع الطلاب وأولياء الأمور ، بضرورة الدخول إلى البوابة والتسجيل فيه ، والحصول على أهم المواد والكتب الإثرائية للمساقات الدراسية ، ونماذج إمتحانات سابقة لمختلف المواد الدراسية في كل مرحلة تعليمة .

رابط الدخول الى الموقع من هنا