تحظى قناة الفجر باهتمام كبير بجميع بلدان الوطن العربي على اتساع أرجائه لبثها محتوى متميز، حيث تتمتع قناة الفجر بنسبة مشاهدة مرتفعة. وتأسست قناة الفجر في عام 1995 ووجهت ما تبثه من محتوى للشعب الفلسطيني وكذلك جميع دول العالم، حيث أخذت قناة الفجر على عاتقها تقديم تغطية متميزة للأحداث والقضايا الفلسطينية.

تقوم قناة الفجر أيضاً بتقديم محتوى ترفيهي متميز خاصة ما تقدمة من مسلسلات بجانب حديثة وقديمة، كما تهتم قناة الفجر أيضا بالرياضة، وتقوم ببث المباريات الرياضية، سواء كانت مباريات محلية أو عربية أو عالمية، ولا يتوقف ما تبثه قناة الفجر على ما سبق، ولكن لديها محتوى متميز من الأخبار المحلية والعالمية، وكذلك العديد من البرامج المتنوعة.

تقدم قناة الفجر أخبار النجوم في البلدان العربية، كما تقدم القناة أيضاً العديد من الحفلات الغنائية، كما تقدم أحداث مباشرة من المهرجانات والمعارض، خاصة الثقافية منها، كما تتميز قناة الفجر بما تقدمه من أفلام وثائقية، وتعمل قناة الفجر أيضاً على تغطية الأحداث الرياضية والبطولات والدوريات الرياضية للعديد من الدول العربية.

تردد قناة الفجر الرياضية على نايل سات 2019