الاتحاد السوري يقرر عدم دعوة خريبين لمواجهة الفلبين ضمن تصفيات كأس العالم 2022

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، عدم دعوة اللاعب عمر خريبين، إلى صفوف المنتخب، بسبب تخلفه عن الالتحاق به استعدادا لمباراته أمام الفلبين، الخميس المقبل، ضمن تصفيات كاس العالم 2022.

وأصدر الاتحاد السوري بيانا عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، جاء فيه:

وأوقعت قرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر، خلال الفترة ما بين (21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022)، منتخب سوريا، في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات كل من، غوام، جزر المالديف، الصين، إضافة إلى الفلبين.