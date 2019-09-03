"شعار مونديال قطر" يلفت أنظار مواقع التواصل..!

حاز #شعار_مونديال_قطر على اهتمام عربي واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الفخر والسرور احتفالًا بالإعلان عن الشعار والاستعداد لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وتم الكشف عن شعار مونديال قطر في العاصمة الدوحة، حيث انتظر آلاف المتفرجين عرض الشعار وشاهدوه على شاشات ضخمة على واجهات أبرز المعالم في قطر، في حين شارك عدد من الدول العربية في نقل لحظة الإعلان عن شعار المونديال.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رصدت العديد من التغريدات عبر "توتير"، وسط احتفاء كبير بالشعار الذي تم الإعلان عنه، معبرين عن فرحتهم لعقد المونديال في دولة قطر.

وغرّد المذيع الكوميدي المصري "جو" عبر حسابه: "في اللحظة دي أنظار العالم كلها مُتجهه ناحية منطقتنا العربية علشان تنقل وتعرف صورة #شعار_مونديال_قطر٢٠٢٢ #قطر عليها مسؤولية كبيرة جداً في صناعة تاريخ يليق بُكل العرب . . وإن شاء الله قدها وتشرف الوطن العربي كله".

وكتبت ام جوعان: "أجمل شعور هو عندما ترى إنجازات بلادك أمام عينيك ثم تفتخر بها أمام العالم أجمع".

وعرض الشعار على شاشات ضخمة على واجهات أبرز المعالم في قطر كبرج الدوحة، وفي سوق واقف ومشيرب والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، وقلعة الزبارة المدرجة على قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمية، والمبنى الرئيسي لوزارة الداخلية.

وغرّد آخر: " اليوم سيشهد العالم تحقق الحلم القطري وحصاد سنين من الجد والاجتهاد .. فهنيئاً لنا دولتنا وهنيئاً للعرب هذا الانجاز ونسأل الله التوفيق".

وكتب فرج المري: "تم تدشين #شعار_مونديال_قطر٢٠٢٢ و على بركة الله نكمل انطلاقتنا، سنوات قليلة تفصلنا عن أهم الأحداث الرياضية عالميا، حدث يجمع الشعوب من شتى بقاع الأرض في بقعة واحدة و في مدة محددة، فنسأل الله أن تكون أعوام عزة و جمع للكلمة".

وشاركت عدد من الدول العربية والعالمية ومنها روسيا، والكويت، وعمان، ولبنان، والأردن، وتونس، والجزائر، والمغرب، والعراق، وفلسطين، وليبيا، والسودان في لحظة الإعلان عن الشعار، إذ تم عرضه على واجهات مبان ومعالم بارزة في تلك الدول مثل أبراج الكويت في مدينة الكويت، وصخرة الروشة في لبنان، وحصن مدينة الحمامات بتونس وغيرها.

وفي تفاصيل الشعار، يعكس التصميم البعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم، ويتضمن في الآن ذاته عناصر مستوحاة من الثقافة القطرية والعربية التي تتناغم مع مكونات لعبة كرة القدم.

ووفق ما تداوله رواد مواقع التواصل، تحاكي التموجات في الشعار شكل الكثبان الرملية التي تتميز بها الصحراء ويعكس الشعار الرقم 8 عدد الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة، كما يشير إلى رمز اللانهاية والذي يحمل في طياته ترجمة للإرث المستدام الذي سيتركه الحدث.

ويأخذ الشعار شكل كأس العالم، ويستوحي أبرز عناصره من الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء.

واستوحيت الزخارف التي تزين الشعار من النقوش الشرقية التي تزين الشال الصوفي في العالم العربي كما يأخذ الشعار الإلهام من مختلف الثقافات حول قارة آسيا ويحتفي باستضافة القارة لثاني نسخة من نهائيات كأس العالم، بالإضافة إلى التنوع الغني الذي يثري المجتمع في قطر. كما يشير اختيار الشال الصوفي في تصميم الشعار إلى وقت تنظيم البطولة حيث ستكون المرة الأولى التي ستقام فيها نهائيات كأس العالم، في شهري نوفمبر وديسمبر.

ويعكس نوع الخط المبتكر الذي كتب به اسم البطولة تحت الشعار، جمال الخط العربي وحيويته، ويمزج بين الثقافة العربية والآسيوية وبين التقاليد والحداثة في آن واحد.

يشار إلى أن الاعلان عن شعار مونديال قطر يتزامن مع ذكرى استقلال دولة قطر.