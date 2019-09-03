تنزيل ببجي Pubg للكمبيوتر والمحمول 2019 مجانا

نقدم لكم أفضل ألعاب الأكشن التي تم إصدارها لتحاكي واقع القتال العسكري والمرتزقة وهي ببجي Pubg ، هذه اللعبة التي قد أحدثت ضجة كبيرة جدا في العالم العربي والعالم كله فلقد لقت هذه اللعبة إقبال كبير جدا من محبي ألعاب القتال حيث أن هذه اللعبة تم إصدار نسخ متعددة منها لكي تعمل على الهواتف الذكية التي تدعم نظام تشغيل الأندرويد وهواتف الآيفون التي تعمل على نظام تشغيل الآيفون، كما أنه تم إصدار العديد من البرامج التي تحاكي بيئة الأندرويد على الكمبيوتر لكي تقوم بتشغيل اللعبة حيث تم إصدار هذه المحاكيات خصيصاََ للعبة ببجي Pubg.

لعبة ببجي Pubg واحده من أفضل ألعاب الأكشن التي تم إصدارها للهواتف ومؤخرا تم إصدار العديد من البرامج التي تحاكي الأندرويد لكي تقوم بتشغيل اللعبة على جهاز الكمبيوتر، ليس هذا فقط بل تم إصدار العديد من انظمه التشغيل التي تعمل على نفس بيئة الأندرويد لكي تقوم بتشغيل اللعبة بسرعة كبيرة كما أنه يعطيك تحكم أفضل من الهاتف بكثير، هذه اللعبة هي لعبة تحاكي أحد الجنود الذي يقاتل ضد العديد من الناس ويجب عليك أن تظل حي لكي تفوز، فلعبة ببجي Pubg هي لعبة بقاء أي لا يجب عليك أن تقاتل أو تهجم بل يجب علكي أن تقوم بالحصول على الأسلحة فالأسلحة سوف تجدها داخل البيوت على الأرض، حيث تقوم بتجميع المعدات التي تحتاج إليها من أسلحة ودروع وفي بعض الأوقات مناظير رؤية ليلة وهناك العديد من الأسلحة التي تحتاج إلي بعض الملحقات والتي تتنوع مثل :-

العدسات المقربة في لعبة بوبجي والتي تشتهر بين اللاعبين باسم اسكوب والتي تختلف بين نسخة الحاسوب والهاتف الذكي أقصى في نسخة الهاتف الذكي 8× فقط ومثله في نسخة الكمبيوتر التي تعمل على المحاكي.

والتي تشتهر بين اللاعبين باسم اسكوب والتي تختلف بين نسخة الحاسوب والهاتف الذكي أقصى في نسخة الهاتف الذكي 8× فقط ومثله في نسخة الكمبيوتر التي تعمل على المحاكي. التسهيلات في ببجي : بينما توجد أيضا مجموعة من مسهلات الرؤية والتي تشمل الريد دوت والتي تساعد علي تحسين الرؤية للمصوب.

: بينما توجد أيضا مجموعة من مسهلات الرؤية والتي تشمل الريد دوت والتي تساعد علي تحسين الرؤية للمصوب. العدسات المكبرة في بابحي للكمبيوتر : كما يوجد الهولجرام سايت وهي تقدم الرؤية المحسنة الشبيه بالعدسة المقربة ولكنها ليست مثل العدسة المقربة بالطبع.

: كما يوجد الهولجرام سايت وهي تقدم الرؤية المحسنة الشبيه بالعدسة المقربة ولكنها ليست مثل العدسة المقربة بالطبع. كما توجد أيضا الكثير من الملحقات التي تمكن اللاعب من تحسين التحكم في السلاح مثل :- المسكات الإضافية والتي تقدم الكثير من تخفيف Recoil الاهتزاز الخاص بالسلاح وبهذا تستطيع أن تقتل من على بعد بسهولة وهذا بسبب أن السلاح أكثر ثبات. يوجد أيضا العديد الإضافات الأمامية التي تضعها في جميع الأسلحة مثل الكومبروسير الذي يستخدم في جعل السلاح أكثر ثبات أو إضافة كاتم الصوت الذي يساعدك في التخفي وهذا بسبب أنه يقوم بكتم صوت الطلقات التي يتم إطلاقها من السلاح وبذلك لا يستطيع أحد أن يكشف مكانك. يوجد أيضا جزء خلفي للسلاح يتم وضع فيه جزء خاص بتثبيت السلاح أثناء إطلاق النار على بعد



مميزات لعبة القتال الرائعة ببجي Pubg

اللعبة مجانية للهواتف وللكمبيوتر من خلال نظام الفونيكس ومحاكي Tencent.

يوجد في اللعبة نظام تحكم مرن تم تصميمه في المحاكي تلقائي.

تم إضافة صلاحية التعديل في التحكم الجاهز كما تريد.

العديد من انظمه اللعب مثل الحرب التي تعتمد على من يحقق نقاط أعلى أو نظام من يظل حي هو الفائز.

اللعبة ذات جرافيك جميل كما أنهم قاموا بتجسيد الشخصيات.

هناك العديد من الخرائط التي تستطيع أن تقاتل فيها.

تم تصميم الخريطة بشكل رائعة لكي تحكي الواقع تمام مثل العشب والرمال.

يوجد عدد كبير من الأسلحة التي سوف تجدها في الخريطة أثناء المباراة.

هناك العديد من القنابل المتنوعة مثل القنابل المتفجرة والدخان.

يوجد العديد من الإضافات الأخرى مثل صندوق الإسعافات الأولية لكي تعالج نفسك ومشروب الطاقة.

هناك العديد من الإضافات التي يجب عليه جمعها لكي تضيف العديد من الخصائص للسلاح.

اللعبة لا تعتمد بأي شكل على دفع المال لكي تصبح أفضل.

يمكنك اللعب فردي أو زوجي أو مع فريق مكون من 4 أشخاص.

يوجد شات داخل اللعبة لكي تستطيع أن ترسل رسائل بسيطة لأصدقائك.

يوجد مايك في اللعبة من خلاله تستطيع أن تتحدث مع فريقك أو مع اللعبة كلها.

هناك العديد من أنواع السيارات التي سوف تجدها داخل اللعبة.

هناك عدسة من خلالها تستطيع أن تنظر حولك دون الحاجة إلى تغيير اتجاهك.

هناك أكثر من سيرفر تستطيع أن تشترك فيه ومنهم السيرفر الأروبي وسيرفر أسيا.

رابط لتحميل اللعبه مباشرة مع الشرح من هنا