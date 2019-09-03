فلسطينية تحصد أول برونزية في البطولة العربية للجودو

حصلت اللاعبة الفلسطينية سهام الشويكي، اليوم الثلاثاء، على الميدالية البرونزية في البطولة العربية للجودو، التي انطلقت صباح اليوم في تونس.

ولعبت سهام، التي شاركت ضمن وفد رياضي فلسطيني، مباراتها في وزن 32 كلغم ضد لاعبة جزائرية وفازت عليها، فيما خسرت مباراتها الثانية أمام لاعبة تونسية ما مكنها من الحصول على الميدالية البرونزية.

وانطلقت صباح اليوم فعاليات البطولة العربية للأندية البطلة والمنتخبات، للجودو، بعد أن تم افتتاحها رسميا يوم أمس الاثنين .

ويشارك وفد فلسطيني برئاسة خالد رميلة، وعضوية كل من: تالين حنن لاعبة، ومحمد حنن مرافق، ونصر المحتسب إعلامي، وقاسم ابو رميلة لاعب، ووسام ابو رميلة مساعد مدرب، وسهام شويكي لاعبة .

وتتواصل البطولة العربية لغاية السادس من الشهر الجاري.