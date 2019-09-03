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أمريكا تشتري صواريخ "إسرائيلية" بقيمة 250 مليون دولار

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:13 - 03 سبتمبر 2019
صواريخ سبايك صواريخ سبايك
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أجرى خبراء من أميركا تجارب على صاروخ سبايك NLOS "الإسرائيلي" بهدف شرائه وتسليح مروحيات الأباتشي التابعة للجيش الأمريكي بهذه الصواريخ بدلا عن صواريخ هلفير.

ووفقا لموقع معاريف فإن صواريخ سبايك NLOS تتميز بمداها الطويل الذي يصل إلى 32 كيلومتر الأمر الذي من شأنه أن يوفر حماية للمروحيات خلال عمليات القصف، بحيث يتم ضرب الأهداف من مسافات بعيدة وبالتالي يتم تحييد تهديد الصواريخ المضادة للطيران.

وأشارت معاريف، على أن الجيش الأمريكي ينتظر مصادقة البنتاغون على الصفقة لتوقيعها مع شركة رفائيل للصناعات الأمنية "الإسرائيلية" المصنعة لصاروخ سبايك NLOS مقابل 250 مليون دولار.

يجدر الإشارة إلى أن "إسرائيل" اتجهت نحو تطوير صواريخ سبايك إلى صواريخ يمكن اطلاقها من المروحيات في أعقاب حرب 2014، حيث أن الرئيس الأمريكي آنذاك بارك أوباما كان قد رفض إمداد سلاح الجو "الإسرائيلي" بصواريخ هلفير، في محاولة منه للضغط على الحكومة "الإسرائيلية" لوقف الحرب على غزة.

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