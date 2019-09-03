الاحتلال يحتجز عائلة ويمنعها من جني ثمر اللوز في نابلس

احتجزت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، افراد عائلة من قرية قريوت جنوب نابلس، ومنعتهم من الوصول الى ارضهم لجني ثمار اللوز قرب احدى البؤر الاستيطانية.

وقال الناشط في لجان مقاومة الاستيطان بشار القريوتي، ان افرادا من عائلة جوهر في قرية قريوت توجهوا لجني ثمار اللوز من ارضهم الواقعة بالقرب من البؤرة الاستيطانية "عادي عاد" المقامة فوق اراضي القرية، وقامت باحتجازهم ومنعهم من الوصول لارضهم التي تزيد مساحتها عن 300 دونم.

واضاف ان هذا العمل يندرج في اطار تضييق الخناق أكثر فأكثر على سكان القرية في اطار مخطط لتهجيرهم والسيطرة على ما تبقى من اراضيهم.