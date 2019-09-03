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إدارة السجون تتعهد بتركيب هواتف عمومية وتحسين ظروف الأسيرات

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:25 - 03 سبتمبر 2019
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
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تعهدت إدارة سجن ريمون الإسرائيلي بتركيب هواتف عمومية في أقسام المعتقل وتحسين عدد من الظروف الحياتية للأسيرات في سجن الدامون.

ووفقاً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن إدارة السجن تعهدت بتركيب الهواتف العمومية خلال تفاهمات عقدت بين الإدارة وممثلي الأسرى في سجن ريمون.

وقالت الهيئة في بيان لها: "إن إدارة المعتقلات تعهدت بتخفيض نسبة التشويش في سجن ريمون الى أدنى نسبة ممكنة بدأ من تاريخ 15/9/2019، بعيد الانتهاء من تركيب أجهزة الهواتف العمومية.

كما بينت الهيئة، أن التفاهمات تطرقت لتحسين الشروط الحياتية للأسيرات القابعات في سجن الدامون الإسرائيلي واللواتي يعانين من ظروف اعتقالية ومعيشية صعبة، كتركيب خزائن جديدة وادخال طاولات للمكتبة والقراءة، والبدء الفعلي بمجموعة تحسينات وصيانة للقسم كالماء والكهرباء.

يذكر أن 200 أسير في "ريمون" علقوا اليوم اضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد أن شرعوا به يوم أمس الاثنين، للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة وتركيب هواتف عمومية، وتحسين الأوضاع الحياتية للأسيرات القابعات في معتقل "الدامون".

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