فيسبوك تختبر ميزة صادمة للمستخدمين

اكتشفت مهندسة ناشئة، أن شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تختبر إخفاء عدد الاعجابات من المنشورات، وذلك بالتزامن مع اختبار في خدمة مشاركة الصور والفيديو انستغرام التابعة لها في 7 دول.

وقالت المهندسة جين مانتشون وونج في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر: "إن فيسبوك تعمل على اختبار إخفاء عدد الاعجابات أيضًا!".

وأضافت: "تشير حقيقة أن فيسبوك تسير على خطى انستغرام إلا أنهما (الشركتان) واثقتان من رجحان كفة إيجابيات إخفاء الاعجابات على كيفية السلبيات".

ونشرت وونج، لقطات شاشة للاختبار الجديد، إذ يظهر أسفل المنشور اسم أحد الأصدقاء الذي أُعجبوا بالمنشور ثم كلمة “آخرين”، وذلك على غرار إنستغرام، ولكن عدد التعليقات والمشاركات لا يزال ظاهرًا.

وقال موقع (تك كرنتش) TechCrunch، المعني بشؤون التقنية: إن وونج رأت الميزة في تطبيق فيسبوك على نظام أندرويد وعند سؤال فيسبوك، أكدت الشركة للموقع أنها تدرس اختبار إزالة عدد الاعجابات، ولكنها لم تبدأ اختبارها مع المستخدمين.