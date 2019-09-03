نتنياهو يعلق على ادانة البحرين والامارات لعملية حزب الله

علَّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع حكومته اليوم الثلاثاء على تصريحات وزيري خارجية الإمارات والبحرين "اللذين نددا بعدوانية حزب الله وعجز لبنان الذي يسمح له بالعمل".

ورحب نتنياهو بتصريحات الوزيرين، قائلاً إن تصريحات وزيري خارجية الإمارات والبحرين ضد لبنان وحزب الله "تبدو كأنها في أيام المسيح (المنتظر) وتشير إلى تغيير جذري في الشرق الأوسط".

وقال نتنياهو "في هذه الأيام نعمل من أجل عقد لقاء بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، في القدس، استمرارا للقاء مستشاري الأمن القومي في الدول الثلاث، الذي عُقد في القدس، في نهاية حزيران/يونيو الماضي. ويهدف اللقاء إلى مواصلة البحث في إخراج إيران من سورية.

وأضاف نتنياهو أنه "سنستمر في تنفيذ كافة الخطوات السياسية، الأمنية، الاستخبارية والعملانية من أجل تحقيق الغايات التي وضعتها".