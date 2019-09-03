وظائف شاغرة في غزة

أعلن ديوان الموظفين العام في غزة عن حاجة الوزرات الحومية في غزة لشغل عدد من الشواغر.

وأوضح الديوان في تصريح صحفي أن الديوان بحاجة لعدة وظائف الوظائف، مشيراً إلى أن التعيين للوظائف المعلن عنها، على بند العقد.

وجاءت الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

أخصائي علوم زراعية / انتاج نباتي - أخصائي صناعات غذائية - أخصائي تحاليل مخبرية بيطرية - أخصائي مختبر- مهندس زراعي / انتاج حيواني - أخصائي علوم زراعية / انتاج حيواني - مهندس زراعي / انتاج نباتي - كيميائي - مهندس كهرباء - رسام معماري - محاسب - فني نطق.

وأوضح الديوان أن التسجيل الالكتروني يبدأ من الأول من الشهر الجاري وحتى الخامس عشر منه.