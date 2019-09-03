فوز مصور وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في جائزة حرية الإعلام للعام 2019

فاز مصور وكالة فلسطين اليوم الإخبارية عبدالرحمن خليل زقوت عن فئة الصورة الصحفية بالمركز الاول في الجائزة السنوية لحرية الاعلام للعام 2019، خلال حفل الذكرى السنوية السادس الذي يقيمه بيت الصحافة.

وفاز عن فئة الصورة الصحافية والتي حكمها كلا من، محمد جاد الله مصور وكالة رويترز، محمد البابا مصور وكالة الأنباء الفرنسية، حاتم موسى مصور وكالة AP الأمريكية، نعمان اشتيوي مدير وكالة APAImages (الفائز بالمرتبة الأولى: عبد الرحمن خليل زقوت - الفائز بالمرتبة الثانية: مجدي فتحي قريقع(.

أما فئة القصة الصحفية والتي حكمها كلا من، أحمد الكباريتي، فادي الحسني، آلاء أبو عيشة، فقد فاز فيها الصحفي محمد موسى أبو دون.

وحضر الحفل، بلال جادالله رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة-فلسطين، وهيلدا هارالدستان سفيرة النرويج في فلسطين، وجوليان يثوني سفير سويسرا في فلسطين، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية ومجتمع مدني، ومؤسسات وشركات فلسطينية، والمؤسسات والأطر الإعلامية ، بالإضافة إلى لفيف من الاعلاميين والاعلاميات والكتاب والمثقفين وعدد من الصحفيين الجدد ونشطاء الإعلام.

في كلمته، رحب جادالله بالحضور، مشيرًا إلى أن الحفل يأتي بعد مرور ستة أعوام على تأسيس مؤسسة بيت الصحافة-فلسطين التي أُنشِأت من أجلِ تعزيزِ حريةِ الرأي والتعبير بالأراضي الفلسطينية.

وشكر الحكومتين السويسرية والنرويجية وكل المؤسسات المحليةِ والدوليةِ على ما بَذلوه من دعمٍ متواصلٍ لبيتِ الصحافة، مثمنا دعمهم ومساندتهم للمؤسسة منذُ أن كانتْ فكرةً وصولاً إلى ما وصلَتْ إليه.

وأشار إلى أن "بيت الصحافة انطلق بخطى خلال السنوات الست الماضية، وواجهت متاعب ومصاعب عدة، إلا أنها حققت نجاحا نعتز به، ووجدت التفافا كبيرا من الإعلاميين والمؤسسات المختلفة"، مبينا أنها عملت وفق خطة استراتيجية واضحة، وضمن برامج رئيسية ثلاثة، هي (بناءِ القدرات، رفعِ التوعية، تعزيزِ الحوارِ الوطنيِّ على المستوى المجتمعيّ) ، حيث عدد جاد الله أنشطة وبرامج وفعاليات بيت الصحافة

وفي ختام كلمته، تقدم جادالله بالتهنئة لكل الفائزين بالجائزة السنوية هذا العام، معرباً عن أمله بالتوفيق لمن لم يحالفهم الحظ، وأن ينالوا الجائزة في العام المقبل، موجها الشكر والتقديم للجان التحكيم الإعلامية التي عَمِلَتْ بكلِّ مهنيةٍ وشفافيةٍ من أجلِ اختيارِ الفائزين وِفقَ المعاييرِ المقررةِ للجائزة .

وتخلل الحفل، عرض فيلم قصير يوثق التسلسل الزمني لسنوات إطلاق جائزة بيت الصحافة لحرية الاعلام ومساهمات من اشتركوا في مختلف مجالاتها، بالإضافة إلى فقرة فنية من التراث الفلسطيني الأصيل.

من جهتها، شكرت هيلدا هارالدستان السفيرة النرويجية لدى فلسطين، الحضور وبيت الصحافة على "ترتيب هذه الحدث المهم"، موجهة التهنئة إلى الفائزين، وتمنت النجاح في الجهود الهادفة للوصول إلى صحافة قوية ونزيهة وشفافة.

وأكدت أن حرية التعبير هي حق إنساني وأساسي وهي حجر الزاوية ليس فقط للحرية والديمقراطية لكن للتنمية المستدامة والرخاء أيضا.

وقالت هارالدستان إن حرية التعبير تشمل الانفتاح على النقد أو النقاش الصريح على الأقل حول القضايا ذات الصلة، موضحة أن هذا أمر ليس سهلا لأي مجتمع في العالم، ولكن أمر يتسم بقدر كبير من التحدي للدول التي تعيش النزاعات والحروب.

من ناحيته، قال جوليان ثوني السفير السويسري في فلسطين في مستهل كلمته : "أرحب بالحضور بمناسبة جائزة بيت الصحافة التي ينظمها شركائنا في غزة".

وأشار السفير ثوني إلى أنه "من دواعي الفخر أن سويسرا دعمت بيت الصحافة منذ تأسيسه في عام 2013، وأنه من اللافت كيف أن بيت الصحافة تطور وتقدم كمؤسسة منذ ذلك الوقت".

وأوضح أنه "خلال الاعوام القليلة الماضية اصبح بيت الصحافة مؤسسة معروفة على نطاق واسع كمركز تدريبي ومكان عمل ومأوى آمن للصحفيين الشباب والمستقلين في غزة والضفة"، مشيدا بتطور "موقعها الإلكتروني وكالة سوا الإخبارية الذي أصبح الآن رقم 2 في فلسطين".

بدوره، استعرض الصحفي محمد البابا في كلمته ممثلاً عن لجان التحكيم بالتفصيل طبيعة عمّل اللجان التي شُكِلت من قبل بيت الصحافة لتقييم المواد المتقدمة للجائزة لفئتي "الصورة الصحفية، القصة الصحفية".

وأوضح البابا أن اللجان قيمت المواد المتقدمة بناءً على شروط ومعايير جائزة بيت الصحافة ووفقا للموضوعات المعلنة وهي: حرية التعبير، الديمقراطية ، القضايا الإنسانية ، الوحدة الوطنية ، التسامح ، الجانب الاكاديمي ، قضايا المرأة والشباب، حيث حصل فائِزَيْن اثنين على المركز الأول والثاني عن فئة الصورة الصحفية وحصل فائز واحد على المركز الأول عن فئة القصة الصحفية.

وذكر أنه"تم عقد جلسات تقييم المواد في مقر بيت الصحافة وذلك على مدار يومين متتاليين، حيث عقدت لجنة الصورة الصحفية يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو، بينما عقدت لجنة القصة الصحفية في يوم الخميس 20 يونيو".

وبحسب البابا، فقد تقدم 40 مادة لفئة الصورة الصحفية ، تم استبعاد 3 منها لعدم موافقتها للمعايير الموضوعة للمسابقة، بينما تقدم 52 مادة لفئة القصة الصحفية ، وجرى استبعاد 17 مادة إعلامية ما بين تقرير وتحقيق ومقال صحفي وليس قصة صحفية.

وبين أن "عملية التقييم تمت بنزاهة وشفافية ، وموضوعية عالية، حيث تم اعتماد نموذج للتقييم لكل فئة من فئات الجائزة وفقا لأعضاء اللجنة وبيت الصحافة".

وتابع إنه "تمّ تقييم المواد المتقدمة للفئة الواحدة من قبل جميع أعضاء اللجنة كل على حدى، ومن ثم تم استخراج المواد الثلاثة الأوائل الحاصلة على أعلى معدلات في التقييم . وفي حال تساوت الدرجات لمادتين متقدمتين يتم اللجوء إلى اعتماد تصويت أعضاء اللجنة على المواد المتساوية".

ونوه إلى أنه خلال العمل، لم تكن أعضاء اللجان على معرفة بأسماء الأشخاص المتقدمين حيث كان يشار إلى المواد بأرقام وليس بأسماء أصحابها.

وأنهى البابا كلمته باسم لجان التحكيم، موجها الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل وتقديم هذه الجائزة،وكل من تقدم وساهم بإبداع فكره وقلمه وعدسته للوصول إلى هذه المنصة بجهوده وإبداعه.

إلى ذلك قرر بيت الصحافة وللمرة الثانية ، منح جائزة تقديريه لكاتب صحفي ساهمت كتاباته في إثراء المشهد في فلسطين، حيث تم منحها هذا العام للكاتب الصحفي طلال عوكل.







الصورة الفائزة في الجائزة من تصوير عبدالرحمن زقوت ادناه