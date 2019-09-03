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أمريكا تدرس تسجيل مكان مواليدها (القدس -اسرائيل)

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:15 - 03 سبتمبر 2019
امريكا وتركيا امريكا وتركيا
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قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو: "إن الإدارة الأمريكية تدرس مسألة تسجيل المواطنين الأمريكيين المولودين في القدس بمكان ولادتهم وفي جوازاتهم ومستنداتهم الشخصية في الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن الإدارة تراجع باستمرار مسألة تسجيل جواز السفر ونفكر في اجراء هذا التغيير.

ولم تتمكن حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية، من تسجيل المواطنين الأمريكيين الذين ولدوا في القدس، وظلوا مهتمين بها في ظل دولة "إسرائيل"، حتى بعد اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" ونقل السفارة إليها.

واستقبلت المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، تصريحات ماك بومبيو بارتياح، وصرح الرئيس التنفيذي للحلفاء العالمين، دان مارياشين، أن "مثل هذه الأخبار مشجعة وخطوة منطقية، تتماشى مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

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