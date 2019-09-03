نتيجة تحاليل معامل وزارة الصحة شارع الشيخ ريحان

يقدم موقع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، الحصول على نتائج تحاليل الشهادات الصحية لراغبي السفر للدول العربية.

يشار إلى أن المسافر إلى دولة السعودية والكويت لا يعود مرة أخرى إلى المعامل حيث ترسل إلكترونياً إلى السفارة أما باقي الدول فعليه الحضور إلى المعامل لأخذ أصل الشهادة الصحية وأيضاً التوظيف السعودي والاطمئنان.

وللحصول على نتائج تحاليل الشهادات الصحية، إليك هذه الخطوات:

الخطوة الأولى: الدخول موقع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة من هـــــــــــــــنا.

الخطوة الثانية: سيظهر أمامك الشكل به خانة فارغة وأسفل منها جملة "اضغط للحصول على النتيجة" كما هو موضح في الصورة رقم (1).

الخطوة الثالثة: ادخل رقم جواز السفر الخاص بك بدون أي حروف أو صفر في البداية كما هو موضح في الشكل رقم (2).

الخطوة الرابعة: اضغط على جملة "اضغط للحصول على النتيجة" إذا كان الرقم صحيح وتم مرور حوالى 10 أيام وما أكثر على الكشف سوف تظهر النتيجة إما اذا كانت المدة أقل من ذلك وهناك أي خطأ في جواز السفر الذى أدخلته سوف تظهر لك رسالة "لا توجد بيانات لهذه الشهادة"، كما هو موضح في الشكل رقم (3) و(4).