رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2018 - 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية، أن عمليات التصحيح قد انتهت وسيتم الكشف عن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2019 الدور الأول.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الإعدادية في ليبيا 2019 برقم الجلوس والقيد دور أول من خلال الرابط المرفق أدناه الخاص بموقع منظومة الامتحانات في ليبيا من هـــــــــــــــــــنا.

وقالت وزارة التعليم الليبية، أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات طلبة الشهادة الإعدادية (الدور الثالث) للعام الدراسي 2018-2019م بمقر ديوان الوزارة بمنطقة الهاني بطرابلس.

ونرفق لكم رابط الدخول على موقع منظومة الامتحانات، حيث يمكنكم معرفة نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2019 2018 برقم الجلوس والقيد للدور الثاني فور الإعلان عنها فوراً على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية.

وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في ليبيا الشرق و الغرب لكل من مدينة طرابلس، بنغازي، مصراته، الزاوية، البيضاء، طبرق وجميع المدن والمحافظات الليبية من خلال من موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا موقع منظومة الامتحانات.

وفي وقت سابق، اعتمدت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، نتائج امتحانات شهادة مرحلة التعليم الأساسي الإعدادية بنسبة (59.1%) للعام الدراسي 2018 – 2019م من قبل وزير التعليم في الحكومة المؤقتة الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز.