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حريق يلتهم حافلة مدرسية في الامارات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:42 - 03 سبتمبر 2019
احتراق حافلة مدرسية احتراق حافلة مدرسية
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اندلع حريق هائل اليوم الثلاثاء، في حافلة نقل طلبة في دولة الإمارات ما استدعي لإخلاء الحافلة من الطلبة دون وقوع ضحايا او اصابات.

واوضحت الشرطة الامارتية أن الحريق شب في إحدى حافلات مدرسة بمدينة كلباء في المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، ونقل الطلاب إلى مدرستهم بحافلة أخرى بعد ضمان سلامتهم، فيما تمكنت من السيطرة على الحريق خلال لحظات.

وأشارت الشرطة في التفاصيل إلى أن السائق تنبه لوجود دخان ينبعث من أسفلها، فقام على الفور بإخلائها من الطلبة، واتصل بمركز الشرطة، التي وجهت دوريات تعاملت مع الحادثة.

واعلنت الشرطة الاماراتية فتحها تحقيقاً في الحادثة.

 

 

 

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