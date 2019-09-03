نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 الدور الثاني

من المتوقع، أن تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية، عن ظهور نتائج السادس الدور الثاني 2019، في أغلب المحافظات، حيث ظهرت في الكرخ الأولى والثالثة وديالي وجميع مديريات الرصافة الثلاثة، والننجف وذي قار، والقادسية وصلاح الدين، وواسط واربيل والسليمانية، والأنبار، وكربلاء وميسان، والمثنى.

وأفادت الوزارة، بانتهائها من أعمال التصحيح والمراجعة حيث تم رصد الدرجات وبعد ذلك تم رفع النتيجة عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

وأدى ما يقرب من 3000 طالب وطالبة امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الثاني لعام 2019، والتي تم اعتمادها من قبل وزارة التربية العراقية ، والتي سترفع نتائجها لجميع المحافظات الجمهورية.

يشار إلى أن نسبة نجاح الطلاب للدور الثاني هذا العام مرتفعة للغاية، وهو ما يدل على نجاح النظام الجديد الذي وضعته الوزارة من اجل النهوض بالتعليم، موضحًا أن التأخير في اعلانها جاء بسبب اعمال التدقيق بالتصحيح ومرا جعة الاجابات.

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