نتائج الامتحان الوطني 2019

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن الإعلان عن نتائج اختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2019.

وأفادت الوزارة، أن عملية تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين انطلقت بجميع مراكز التصحيح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمشاركة حوالي 44200 أستاذ(ة) للقيام بهذه العملية، مشيرة إلى أن نسبة الحضور في هذه الاختبارات بلغت 96.8 بالمائة لدى المترشحين المدرسين، و56.7 بالمائة لدى المترشحين الأحرار.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاختبارات مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين الإداريين والتربويين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، مسجلة أن هذه الدورة تميزت باعتماد الاختبارات المكيفة بالنسبة للمترشحين والمترشحات في وضعية إعاقة حسب نوع ودرجة الإعاقة في 13 مسلكا، إلى جانب اتخاذ جميع الترتيبات لتشكيل لجن تصحيح وطنية لتصحيح إنجازات هذه الفئة من المترشحين، وتميزت أيضا باجتياز أول فوج للمترشحين الأحرار الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية.

كما تمت خلال هذه الدورة مواصلة تنفيذ الإجراءات التي أقرتها الوزارة في مجال تأمين الامتحانات والحد من الغش، حيث تعرف هذه الظاهرة تراجعا سنة بعد سنة.

وأشادت الوزارة بأجواء التعبئة التربوية لشركاء وفرقاء المدرسة المغربية وبانخراط نساء ورجال التعليم في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق الوطني الهام في ظروف جيدة.

نتائج الامتحان الوطني للبكالوريا 2019 من هنا