من المقرر، أن تعلن وزارة التربية والتعليم اليمينة عن نتائج التاسع للعام 2019 لجميع طلاب وطالبات اليمن عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت برقم الجلوس، واسم المدرسة، خلال الساعات القادمة.

ومن المرجح أن يتم الاعلان عن نتائج امتحانات الصف التاسع لجميع المحافظات اليمينة كافة خلال النصف الأول من سبتمبر الحالي كأبعد تقدير، حيث شارفت الوزارة على الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتصحيح أوراق الامتحانات في اليمن، وجاري رفع النتائج عبر كنترول موقع الوزارة بعد التدقيق الكبير للنتائج.

يمكن لجميع الطلبة والطالبات الحصول على نتيجة شهادة التعليم الأساسي في اليمن، باتباع الخطوات التالية: اختيار المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة، واختيار الصف الدراسي، ثم تسجيل رقم الدخول والضغط على عرض النتيجة وستظهر النتائج مباشرة فور الإعلان عن ظهورها الرسمي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نسبة النجاح خلال هذا العام قد ارتفعت عما كانت عليه في العام الماضي، بل والإعلام الأخرى الماضية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

نتائج الصف التاسع باليمن 2019 الدور الأول من هنا