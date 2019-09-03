القنوات الناقلة لكاس العالم لكرة السلة 2019 مباريات اليوم

انطلقت منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2019 يوم السبت الماضي بمشاركة المنتخب الأردني ممثلا وحيدا عن العرب غرب آسيا، والمنتخب التونسي ممثلا عن العرب في القارة الأفريقية السمراء.

ننقل لكم اليوم اهم القنوات الناقلة لمونديال كرة السلة 2019 في الصين بث مباشر، هي "بي ان سبورت 6 اتش دي"، بالإضافة إلى قناة "آسترا"، وقناة "كواترو" الاسبانية، وكذلك قنوات كانال بلاس التي تتبع لصالح شركة "مالتي سبورتس".

وفي سياق مختلف، جرى توزيع الفرق المشاركة في كأس العالم لكرة السلة إلى ثمانية مجموعات، جاء المنتخب التونسي في الثالثة إلى جانب اسبانيا وبورتوريكو وايران، علما أنه تلقى خسارة موجعة من نظيره الاسباني السبت في افتتاح منافساته بالمسابقة.

حل في المجموعة السابعة منتخب الاردن التي يضم إلى جانبه فرنسا وجمهورية الدومينيكان وألمانيا، حيث تلقى هو الآخر خسارة موجعة في مستهل مشواره بالمونديال العالمي، وينتظر أن يواجه المنتخبين الفرنسي والألماني يومي الثلاثاء والخميس المقبلين.

المجموعة الأولى تتكون من ساحل العاج وبولندا والصين وفنزويلا، في حين الثانية تضم الأرجنتين ونيجيريا وكوريا الجنوبية وروسيا، بينما الرابعة صربيا وانجولا والفلبين وايطاليا، أما الخامسة فمنتخباتها هي امركيا واليابان وتركيا والتشيك، والسادسة فيها اليونان ومونتينيجرو ونيوزيلندا والبرازيل، والثامنة والأخيرة فيها استراليا والسنغال وكندا وليتوانيا

ومن الجدير بالذكر، تعتبر بطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين رقم 18 على صعيد البطولات العالمية للرجال، حيث جرى هذا العام توسيع مرحلة المجموعات إلى 32 فريقا بدلا من 24 كما كان يحدث في السنوات الماضية.