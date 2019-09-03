مستوطنون ينصبون خيمة كبيرة في تل رميدة لاستقبال نتنياهو

يستعد المستوطنون الإسرائيليون اليوم الثلاثاء لنصب خيمة كبيرة في تل رميدة بمدينة الخليل المحتلة بهدف استقبال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غداً الأربعاء.

ويتخوف المواطنون الفلسطينيون من هذه الزيارة الاستفزازية التي تأتي في سياق الدعاية الانتخابية له، عشية انتخابات "الكنيست" الإسرائيلية في السابع عشر من الشهر الجاري.

والجدير ذكره، أن تل الرميدة منطقة أثرية وتاريخية تقع شمال غرب الحرم الابراهيمي، وتخضع للسيطرة الأمنية الاسرائيلية بالكامل، وأقام الاحتلال عليها مستوطنة " رامات يشاي" وهي احدى اربع بؤر استيطانية مقامة على اراضي المواطنين في البلدة القديمة.