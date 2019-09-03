ليفربول يخطط لبيع محمد صلاح

كشفت صحيفة بريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي يستعد لتفجير مفاجأة مدوية على غرار ما فعله ببيع لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وفي عام 2018، باع ليفربول نجمه البرازيلي، فيليبي كوتينيو، (27 عاما) إلى برشلونة مقابل نحو 120 مليون يورو، إضافة إلى 40 مليونا كحوافز.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الفريق الإنجليزي يستعد لاتخاذ الخطوة نفسها، إذ يدرس فكرة بيع نجمه المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.

وتابعت "في حال تمت الموافقة على مقترح بيع صلاح، فإن قيمة بيعه الضخمة ستمكن ليفربول من شراء نجمين آخرين على الأقل من ثلاثة، بين كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، وجودان سانشو جناح بروسيا دورتموند، وكاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن".

وأضافت أن الوقت الحالي قد يكون مناسبا جدا لبيع النجم المصري مقابل شراء لاعبين أو ثلاثة من النجوم الشابة الساطعة في أوروبا.

واندلعت "أزمة مكتومة" داخل صفوف "الريدز" خلال الأيام الأخيرة عقب اعتراضات صاخبة من نجمه السنغالي ساديو ماني على ما يفترض أنه عدم تمرير للكرة من قبل صلاح، إلا أن المدير الفني يورغن كلوب هون من الأمر، مؤكدا أن المسألة تبقى متعلقة بتقدير اللاعبين على أرض الملعب.