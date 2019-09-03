78 قتيلا ومئات الجرحى جراء فيضانات السودان

قتل 78 شخصاً فيما أصيب أكثر من 100 آخرين نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت مناطق شاسعة من السودان في الأيام الماضية، فضلا عن الأضرار في المرافق والممتلكات.

وتسببت السيول بخسائر جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة، والمرافق الخدمية الأساسية من مستشفيات ومدارس في 14 ولاية سودانية، خصوصا في العاصمة الخرطوم، حيث لا تزال السلطات تحاول حصر الأضرار وعدد الضحايا المرجح للارتفاع بسبب صعوبة الوصول إلى كثير من المناطق المتضررة.

وبلغ عدد الأسر المتضررة 35.239 عائلة، والأفراد 340 ألفا، 45% منهم بولاية النيل الأبيض.

وتعد هذه السيول في السودان الأولى من نوعها منذ 31 عاما.