​ " الصحة" تدعم مستشفياتها بأجهزة التصوير الطبى والتخدير

أعلن أ.ابراهيم عباس مدير دائرة التخصصات الفنية بوزارة الصحة، عن وصول جهاز أشعة مقطعية متطور .C.T لمجمع ناصر الطبى،بتبرع من منظمة الصحة العالمية،مشيرا إلى أنه سيتم تشغيله بعد الانتهاء من تأهيل المكان لتركيب الجهاز.

وأوضح، أن هذا الجهاز سيخدم مواطني محافظتى رفح و خانيونس خاصة أن الحالات التى كانت تصل مجمع ناصر تحول لمستشفى الاوروبى وشهداء الأقصى ودار السلام، ووجود هذا الجهاز سيسهل على المرضى تلقى هذه الخدمة ويوفر الوقت والجهد عليهم ،كما وسيحد من تفاقم قوائم الانتظار.

وذكر أن أن هذا الجهاز سيقدم خدمة التصوير الطبقى لحوالى 1000مريض شهريا.

وفى سياق آخر، أفاد أ.عباس أنه تم دعم وتزويد المستشفيات بأربعة أجهزة تخدير ثلاثة منهم لصالح مجمع ناصر واحد لمستشفى الهلال الاماراتى ،وذلك ضمن مشروع ترميم الأطراف.

ودعا عباس الى تكثيف الجهود لتزويد المستشفيات بأجهزة تخدير أخرى الى جانب طاولات العمليات ،لاستمرارية تقديم الخدمات فى جميع غرف العمليات وعدم توقفها،مما يساهم فى استيعاب جميع المرضى والجرحى الذين يحتاجون لعمليات طارئة ومجدولة.

كما وأشار الى تزويد مستشفيات الأوروبى وناصر وأبو يوسف النجار بأجهزة تحديث محوسبةC.R ،و التى تعزز استمرارية خدمة حوسبة التصوير الطبى فى المستشفيات،لافتا إلى أنها اضافة خدمة جديدة فى مستشفى النجار.

وأرجع سبب ذلك، الى تحسين جودة الفحوصات وسرعة الحصول على النتائج وايصالها لجميع الاطباء المعالجين فى جميع الأقسام بما يسهم فى الاستغناء عن أفلام الأشعة والأحماض والمستهلكات ذات التكلفة العالية.

وأعلن عباس أنه سيتم توفير خدمة الأشعة فى العيادة الخارجية فى مستشفى الياسين بمجمع ناصر،للتسهيل على المرضى الحصول على الخدمة،الى جانب تزويد المجمع بجهازى أشعة متحرك.

وتسعى وزارة الصحة بجهود حثيثة مع شركائها الى تحسين خدماتها الصحية فى كافة مرافقها ، حتى يتمكن المريض من الحصول على أفضل خدمة وذات جودة عالية.