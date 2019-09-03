ضبط نحو 2400 لتر سولار غير قانوني في بيت لحم

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن جهاز الضابطة الجمركية والأمن الوقائي وبحضور هيئة البترول وبمساندة جهازي الشرطة والأمن الوطني، تمكنوا فجر اليوم الثلاثاء، في محافظة بين لحم من ضبط نحو 2400 لتر سولار مهرب وغير قانوني.

وأوضح البيان، أنه في إطار العمل المتواصل للحد من ظاهرة التهريب والقضاء على السولار المغشوش والمهرب، وفي عملية رصد ومتابعة وجمع المعلومات الاستخباراتية المشتركة بين جهازي الضابطة الجمركية والأمن الوقائي تفيد بوجود موقع في إحدى بلدات المحافظة يقوم بتهريب السولار، وبناءً عليه توجهت على الفور قوة من الضابطة الجمركية والأمن الوقائي والشرطة والأمن الوطني وهيئة البترول إلى المكان، حيث تمكنوا من ضبط الكمية المذكورة ومصادرة المعدات، كونها مهربة وغير قانونية ونظراً لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والآليات وممتلكات المواطنين وعلى السلامة العامة. واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.