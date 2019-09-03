غزة: حدث فريد من نوعه في عالم كرة القدم قد يسجل في تاريخ اللعبة

شهدت بطولة الدوري الممتاز في قطاع غزة أمس الاثنين، حدثاً فريداً من نوعه في عالم كرة القدم.

وكان ديربي مدينة خانيونس، بين قطبيها الشباب والاتحاد، مسرحاً لهذا الحدث، حيث شهد رقماً مذهلاً في عدد الدقائق المحتسبة كوقت بدل ضائع حيث وصلت إلى 42 دقيقة كاملة.

المباراة انطلقت قبل غروب الشمس بقليل، وعند غياب الشمس كان الجميع بانتظار كشافات الإنارة الليلية التي تستخدم لأول مرة هذا الموسم في دوري غزة، لكن المفاجأة كانت في تغيُّب الموظف المسؤول عن الإنارة.

توقف اللقاء وتم الاتصال بالموظف الذي كان بعيداً عن الملعب واستغرق وصوله أكثر من 40 دقيقة، والحكم لم يكن قد أوقف ساعته على ما يبدو، وعند استئناف اللعب احتسب ما فات كوقت بدل ضائع، ربما لم يكن يعلم بأنه والموظف وكل من في الملعب قد تخلد حادثتهم في التاريخ!

هذا الرقم وإن كان سلبياً بالتأكيد في جوانب عديدة رغم طرافة الموقف، يمكن أن يسجل في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، إذا ما تم إثبات كونه الأطول في تاريخ الكرة.