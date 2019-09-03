ضبط 50 مركبة غير قانونية والقبض على 9 مطلوبين في بيت لحم

ضبطت الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية على 50 مركبة غير قانونية وألقت القبض على 9 مطلوبين للعدالة وذلك خلال نشاط شرطي في بلدة زعتره قضاء محافظة بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المدينة من اجل القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين في المدنية فقد قامت قوة من الشرطة وبإسناد من الامن الوطني والأجهزة الامنية من ضبط 50 مركبة غير قانونية والقبض على 9 مطلوبين للعدالة في قضايا مختلفة ببلدة زعتره .

وأضافت، ان هذه الحملة نفذت استجابة لمطالب المواطنين بضرورة التخلص من المركبات غير القانونية التي تستخدم بطريقة تعرض مستخدميها ومستخدمي الطريق للخطر .