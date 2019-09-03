​ خلال أغسطس:12 شهيدا و450 أسيرا

وثقت معطيات رسمية، استشهاد 12 مواطنا فلسطينيا، بينهم طفل، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة والضفة الغربية، خلال شهر آب/ أغسطس، الماضي.

وجاء في تقرير، نشره مركز "عبد الله الحوراني" للدراسات والتوثيق (يتبع منظمة التحرير)، اليوم الثلاثاء، أن من بين الشهداء، عشرة من قطاع غزة، وشهيدان من الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الاحتلال يحتجز جثامين خمسة شهداء، ليرتفع مجموعهم في ثلاجات الاحتلال إلى 51 شهيدا، منذ العام 2015.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال الشهر الماضي نحو 450 مواطنا في كل من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة.

وأصيب 630 مواطنا برصاص إسرائيلي، من بينهم 500 في قطاع غزة، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية، بالإضافة إلى نحو 130 في الضفة الغربية، خلال تصديهم لممارسات الاحتلال العنصرية.

وأحصت المعطيات أن سلطات الاحتلال هدمت خلال آب الماضي، 25 منزلا ومنشأة في الضفة الغربية، بما فيها القدس. كما أخطرت سلطات الاحتلال 57 منزلا ومنشأة بالهدم ووقف البناء.

وسلمت المقدسي محمد أبو طير، صاحب البناية التي تم تفجيرها في واد الحمص الشهر الماضي، بلاغا لدفع مبلغ بقيمة 2 مليون شيقل (600 ألف دولار)، زاعمة أنها تكلفة المتفجرات التي استخدمت لتفجير البناية التي يملكها.

وأشار التقرير إلى أنسلطات الاحتلال صادقت خلال الشهر المنصرم، على خططلبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وصادرت واستولت على مئات الدونمات من الأراضي الزراعية، لصالح مستوطنات الاحتلال.