كاتس لسويسرا: لن نسمح لكم باعتقال أولمرت وليفني

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل لن تقبل بأي يشك أحد بحقها في الدفاع عن نفسها أمام الإرهاب الإسلامي المتطرف، ولن تسكت عن تقديم دعاوي ضد شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية".

يأتي ذلك في ضوء تقديم دعاوي في المحاكم السويسرية من منظمة داعمة لفلسطين تدعى "اورغانا فلسطين" ضد رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق، ايهود أولمرت، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حرب عام 2008 على قطاع غزة.

واصطحب وزير الخارجية الإسرائيلي طاقم من المحامين "الإسرائيليين"، والتقى أمس الاثنين وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، والرئيس السويسري، أولي ماورر.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرنوت"، فإن زيارة كاتس لسويسرا تأتي لمنع اعتقال شخصيات "إسرائيلية" سياسية وعسكرية تريد التوجه لسويسرا، وإيجاد حل قضائي لمنع اعتقال شخصيات إسرائيلية وضباط متورطين بجرائم حرب.

وخلال الآونة الأخيرة قام كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود أولمرت، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني بإلغاء زيارتهم لسويسرا خشية من اعتقالهم.

وكان أولمرت رئيسا للوزراء عندما شنت إسرائيل الحرب على غزة نهاية عام 2008، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني خلال 3 أسابيع.

واستقال أولمرت من منصبه في عام 2009، على خلفية توجيه تهم فساد إليه، قبل أن يدخل السجن في الفترة ما بين فبراير/شباط 2016 ويوليو/تموز 2017.

وينشط فلسطينيون وحقوقيون دوليون في تقديم دعاوى إلى المحاكم الغربية، خصوصا في أوروبا، ضد مسؤولين إسرائيليين لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.