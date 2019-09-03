روحاني: إيران ستتخذ خطوتها الثالثة الخميس إن لم تصل لنتيجة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء، أن إيران ستتخذ الخطوة الثالثة في خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، إن لم يتم التوصل إلى نتيجة معينة ولم ينجز الأوروبيون عملاً مهما في سياق تنفيذ مسؤولياتهم.

وأشار روحاني في كلمة له، خلال حضوره اجتماع مجلس الشورى الاسلامي للتصويت على الثقة لوزيرين مرشحين، إلى المحادثات الكثيرة التي اجريت مع مختلف الدول ومحادثاته مع رؤساء العديد من الدول بصورة مباشرة او هاتفية.

وقال:"إن اساس المحادثات هو انه لو تمكنت اوروبا او مجموعة "4+1" العمل بجزء من مسؤولياتها فمن الممكن أن تعيد لإيران النظر في خفض التزاماتها ولكن لو لم يتم انجاز عمل مهم من قبلهم فمن المؤكد أن إيران ستتخذ الخطوة الثالثة خلال الأيام القادمة.