الولايات المتحدة تتراجع أمام الطالب عجاوي

سُمح للطالب الفلسطيني القادم إلى جامعة هارفارد، بدخول الولايات المتحدة لحضور بداية الفصل الدراسي بعد أن تم منعه في البداية من دخول البلاد بعد استجوابه حول تعليقات أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل اسماعيل عجاوي (17 عاما) إلى بوسطن بعد ظهر السبت، وتم منحه حق الدخول إلى البلاد، وفقاً لما كتبته المنظمة غير الربحية “مديست” في بيان، وهو الآن في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، في الوقت المناسب لبدء فصل الخريف في جامعة هارفارد في 3 سبتمبر.

وقالت أسرة الطالب في بيان نقله المحامي: “كانت الأيام العشرة الماضية صعبة ومليئة بالقلق، لكننا ممتنون للغاية لآلاف رسائل الدعم”.

وأضافت أسرة الطالب بأن حلم اسماعيل في دخول هارفارد سيتحقق بعد كل شيء، في حين قال ثيودور قطوف، رئيس “مديست” إن اسماعيل شاب رائع، وقد مكنه العمل الشاق والذكاء والحماس من التغلب على التحديات التي ما زال شباب اللاجئين الفلسطينيين يواجهونها من أجل الحصول على منحة دراسية”.

وقد تم ترحيل عجاوي، الذي حضر إلى جامعة هارفارد بمنحة دراسية، الأسبوع الماضي، بعد حوالي ثماني ساعات من وصوله مطار “لوغان إنترناشيونال”، وبعد قيام مسؤولي الهجرة باستجوابه لساعات، فضلاً عن تفتيش هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

وقال عجاوي إنه بعد خمس ساعات من الاستجواب، دعتني مسؤولة في دائرة الهجرة لغرفة، وهناك بدأت في الصراخ في وجهي، وقالت إنها عثرت على أشخاص ينشرون وجهات نظر سياسية تعارض الولايات المتحدة على قائمة الاصدقاء، وتم إلغاء التأشيرة، وقيل له إنه سيتم ترحيله.