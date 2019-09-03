جنرال "اسرائيلي": الحل مع غزة بإدخال الآلاف من العمال للعمل داخل الأراضي المحتلة

انتقد نائب هيئة الاركان الاسبق في جيش الاحتلال "الاسرائيلي" الجنرال يائير غولان وأحد مرشحي حزب "اسرائيل" الديمقراطية الذي اسسه "ايهود براك " تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ببسط السيادة الاسرائيلية علي مستوطنات الضفة الغربية .

وقال وفقا لموقع المستوطنين7 " ان مصدر العنف السياسي داخل "اسرائيل" نابع من سيطرة "اسرائيل" علي الضفة الغربية فمعظم الشعب "الاسرائيلي" يرفض ضم الضفة الغربية "لإسرائيل" عدا أقلية تدفع نحو هذا الاتجاه وتلك الأقلية تريد تدمير أسس الديمقراطية داخل "اسرائيل" والمؤسسات القانونية .

وفيما يتعلق بالوضع مع قطاع غزة قال غولان :" لا توجد سياسة "اسرائيلية" واضحه للتعامل مع قطاع غزة وعلينا ان نحدد سياسية شاملة نحو القطاع ولا يجب ان ننظر لقطاع غزة فقط عسكرياً بل اقتصادياً ،مشيراً الى انه على سبيل المثال ان تسمح اسرائيل بإدخال الآف العمال من قطاع غزة للعمل داخل "اسرائيل""الاراضي المحتلة ، وهذا الامر سيأتي بالهدوء.