8 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط تحذيرات من تدهور حالتهم الصحية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن ثمانية أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي"، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس المضرب منذ 65 يوما.

وأوضحت الهيئة ، أن الأسير حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس شرق القدس دخل يومه الـ65 من الاضراب عن الطعام، والأسير أحمد غنام (42 عاماً) من بلدة دورا في الخليل مضرب منذ (52) يوماً، والأسير سلطان خلوف (39 عاماً) من بلدة برقين في جنين، مضرب منذ (48) يوماً، والأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس في القدس مضرب منذ (42 يوماً)، الأسير طارق قعدان (46 عاماً) من جنين مضرب منذ (35 يوماً)، والأسير ناصر الجدع (31 عاماً) من بلدة برقين في جنين مضرب منذ (28) يوماً، والأسير ثائر حمدان (31 عاماً) من بلدة بيت سيرا في رام الله مضرب منذ (23) يوماً، والأسير فادي الحروب (27 عاماً) من بلدة دورا في الخليل مضرب منذ (22) يوماً.

وبينت أن الأسير أنس عواد (32 عاما) يواصل اضرابه عن الطعام منذ 26 يوما احتجاجًا على عزله الانفرادي في معتقلات "إيشل".