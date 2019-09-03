انقاذ 108 مهاجرين عبر البحر غرب طرابلس

أنقذت دورية تابعة للبحرية الليبية، 108 مهاجرين، بينهم 13 امرأة و7 أطفال كانوا جميعا على ظهر قارب مطاطي على بعد نحو 17 ميلا شمال مدينة صبراتة غرب طرابلس.

وبحسب إيجاز صحفي نشره مساء اليوم الاثنين مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، فقد كان بين المهاجرين 21 سودانيا، و 20 من جامبيا، و 16 من كوت ديفوار، 11 سوريا، و 8 أريتريين، و 6 ماليين، و 3 أثيوبيين، ومثلهم من بوركينا فاسو، والصومال وغانا وتوجو وغينيا، بالإضافة لمهاجرين اثنين من كل من مصر والكاميرون وليبيريا، مع نيجيري واحد من سيراليون.

وأكد المكتب نقل كل المهاجرين لميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال الخاصة بحرس السواحل.

يشار إلى أن ليبيا تعد نقطة انطلاق المهاجرين غير الشرعيين الذي يرغبون بالتوجه إلى اوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.