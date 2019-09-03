حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينيًا خلال حملة مداهمات واسعة، فجر اليوم الثلاثاء، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت (18) مواطناً بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز تحقيقها.

واقتحمت قوات الاحتلال، منطقة بلاطه البلد شرق نابلس، واعتقلت الشاب اياد عدوي ودارت مواجهات في المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المُحرَر يوسف عبد العزيز قزاز (47 عامًا) من منزله في منطقة عرقان عوض بمدينة دورا جنوبي غرب المحافظة، والأسير المُحرَر صهيب قفيشة من منزله في مدينة الخليل، قبيل زفافه بأسابيع، ومنتصر شديد.

وأضافت المصادر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت كذلك الشاب إيهاب زياد رجب، من منزله في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، وأربعة شبن4ان من عنبتا شرقي المدينة، وهم: حسن مزيد ويزن عبد الدايم، بنان أبو دقر، وزاهر بركات. فيما تم اعتقال الشاب جميل جمال جعار من منزله في بلدة عَلّار شمال طولكرم.

ومن القدس المحتلة، قالت المصادر إنه تم اعتقال شاب بعد دَهم منزلٍ يعود لعائلة أبو مذكور في بلدة أبو ديس شرقًا، فيما اقتحم الجنود حيْ باطن الزيت في البلدة.

وداهمت دوريات الاحتلال منزلًا وفتشته في قرية بيت ريما شمال غرب رام الله، كما جرى دهم منزل الأسيريْن كرمل وقسام عبدالكريم البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأطلق جنود الاحتلال النار صوب مركبة فلسطينية قبل إيقافها أمام معسكر "D.C.O" قرب مدينة بيت جالا غرب بيت لحم. فيما أصيب أحد الجنود رشقًا بالحجارة في بلدة عزون بقلقيلية، كما استُهدفت آليات عسكرية تابعة للاحتلال بعبوات متفجرة محلية الصنع بعد اقتحامها ذات البلدة.