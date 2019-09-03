النفط يهبط مع فرض رسوم أميركية وصينية في "الحرب التجارية"

تراجعت أسعار النفط،الاثنين، بعد بدء سريان رسوم استيراد جديدة فرضتها الولايات المتحدة والصين، مما أجج المخاوف من وقوع مزيد من الضرر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 59 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 58.66 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت إلى 58.10 دولار خلال اليوم.

ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا إلى 54.77 دولار للبرميل.

وبدأت الولايات المتحدة فرض رسوم تبلغ 15 بالمئة على تشكيلة من السلع الصينية يوم الأحد - تشمل الأحذية والساعات الذكية وأجهزة التلفزيون - مع فرض الصين رسوما جديدة على الخام الأميركي، في أحدث تصعيد لحربهما التجارية.

وقال هاري شيلنجوريان من بي.ان.بي باريبا "حتى مع توضيح الرئيس ترامب أن المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة والصين ستمضي قدما، فإن 11السوق تزداد تأهبا لمواجهة ممتدة بين البلدين وستتطلع إلى تيسير نقدي من البنوك المركزية لتعزيز الشهية للمخاطرة."

وفرض بكين رسوما خمسة بالمئة على الخام الأميركي يعد هو المرة الأولى التي يُستهدف فيها الوقود منذ شرع أكبر اقتصادين في العالم في حربهما التجارية الدائرة منذ أكثر من عام.