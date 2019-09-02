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غرينبلاد يطالب غوتريش بالضغط على حماس لاستعاد الأسرى الإسرائيليين

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 22:15 - 02 سبتمبر 2019
الجندي الاسرائيلي الأسير لدى حركة حماس هدار غولدين الجندي الاسرائيلي الأسير لدى حركة حماس هدار غولدين
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كشفت القناة العبرية الثانية أن المبعوث الأمريكي جايسون غرينبلاد أرسل يوم الجمعة الماضية رسالة إلى أمين عام الامم المتحدة انتونيو غوترش، طالبه فيه بالعمل وبذل الجهود لاستعادة الجنود الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة وإعادتهم لذويهم.

وانتقد غرينبلاد تصرفات حماس، وأكد أنه سيستغل اجتماع الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة الشهر الحالي لطرح قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس على زعماء العالم ليمارسوا ضغوطاً على حركة حماس للإفراج عنهم.

يشار إلى أن والدي الجندي الأسير لدى حماس هدار غولدن اجتماعا مع أمين عام الأمم المتحدة انتونيو غوترش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وطالبوه العمل على إعادة ابنهم من أسر حماس لإسرائيل.

وتجاهل غرينبلاد واقع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولم يأت على ذكرهم، ما يؤكد الانحياز الدائم واللامحدود من قبل أمريكا لإسرائيل.

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