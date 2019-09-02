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الجهاد تدعو للمشاركة بفعالية اسناد للأسرى المضربين عن الطعام

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 22:11 - 02 سبتمبر 2019
اهالى الاسرى اهالى الاسرى
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دعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بالضفة المحتلة جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس وفلسطين المحتلة عام 1948 ومدن الضفة ممن بوسعهم غدا الثلاثاء الوصول لرام الله للمشاركة بقوة بفعالية اسناد الاسرى المضربين والمرضى والمطالبة بحريتهم واسرانا جميعا من سجون الاحتلال، وذلك قبالة مقر الصليب الاحمر الدولي في تمام الساعة 11 صباحا..

و تأتي الفعالية نصرة للأسير بسام السايح وسامي ابو دياك ومعتصم رداد والمرضى في سجون الاحتلال، و نصرة لحذيفة حلبية وطارق قعدان وسلطان خلوف واحمد غنام وناصر الجدع وثائر حمدان واسماعيل علي وفادي الحروب المضربين عن الطعام ضد الاعتقال الإداري.

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