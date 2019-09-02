هأرتس: مصلحة السجون عقدت اجتماعاً لكبار الاسرى لمنع الاضراب

ذكرت صحيفة هأرتس اليوم الاثنين بان مصلحة سجون الاحتلال وافقت بشكل استثنائي لعقد اجتماع لمسؤولي الاسرى في السجون "الإسرائيلية" المختلفة بعد ان هدد الاسرى خلال الايام الماضية بانهم سيعلنون الاضراب عن الطعام ان لم تلبي مصلحة السجون شروطهم بالسماح لهم بالاتصال مع ذويهم خارج السجون.

وقال مصدر فلسطيني بأن الاجتماع عقد في سجن رامون بمصادقة مصلحة السجون "الإسرائيلية"، ومن اجل عقد الاجتماع احضرت مصلحة السجون عدداً من الاسرى المسؤولين من حماس المعتقلين في سجون اخرى لسجن "رامون".

ويطالب الاسرى الفلسطينيين ان يتم السماح لهم بالتحدث عبر الهواتف التي تم وضعها خلال الآونة الاخيرة داخل السجون، بمصادقة رئيس الوزراء الاسرائيلي دون قيود، و ازالة منظومات التشوش التي تشوش على الهواتف وتضر بصحتهم.