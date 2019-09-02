رونالدو يرفض وضع شارة افضل لاعب

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، رفض وضع شارة أفضل لاعب على قميصه، احتراما لزملائه في الفريق هذا الموسم.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي، قد قررت وضع شارات خاصة على قمصان اللاعبين الذين توجوا بجوائز الأفضل في الموسم الماضي، كمكافأة لهم.

وتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، بعدما قاد السيدة العجوز لحصد لقب الكالتشيو، لكن اللاعب البرتغالي اختار عدم وضع الشارة على قميصه، بحسب صحيفة "ذا صن".

على الجانب الآخر، قرر الفائزون الآخرون ارتداء الرمز بكل فخر، حيث كان نيكو زانيولو لاعب روما قد توج بلقب أفضل لاعب شاب، فيما توج سمير هاندانوفيتش كأفضل حارس مرمى، وكاليدو كوليبالي أفضل مدافع.

ونافس رونالدو على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، لكنه خسرها أمام فيرجيل فان دايك، وسينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، أمام المدافع الهولندي وليونيل ميسي مرة أخرى.