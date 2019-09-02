القططي: عملية حزب الله أعادت تثبيت قواعد الاشتباك الأولى مع العدو

أكد عضو المكنب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، د. وليد القططي إن العدو يحاول تثبيت قواعد اشتباك جديدة في المنطقة مثلما يحدث في سوريا والعراق، وهذا ما دفعه للاعتداء على لبنان.

و قال القططي في تصريح إذاعي له مساء اليوم الاثنين إنه لو لم يرد حزب الله على عدوان الاحتلال لاستباح العدو الساحة اللبنانية لصالح انتزاع قوة الردع، و أن عملية حزب الله بغض النظر عن الخسائر المادية أو البشرية، أعادت تثبيت قواعد الاشتباك الأولى وستمنع أي عدوان لاحقاً كما هو الحال في قطاع غزة".

و لفت الى أن حسابات المقاومة في غزة ولبنان متشابهة إلى حدٍ كبير في جرأة الرد على العدو الاسرائيلي الذي يملك ترسانة عسكرية كبيرة، مشيراً الى أن تكتيك حزب الله في تأخير الرد أربك الحسابات الصهيونية، وخلق حالة من الاستنزاف المعنوي لقادة الاحتلال ومستوطنيه.

و بين القططي بأن الصهيوني أخذ تهديدات السيد حسن نصر الله على محمل الجد، وهذه رسالة للجبهة الداخلية أنّ أي عدوان على المقاومة سيجابه برد، مؤكداً بأن العدو الذي يتبجح بهزيمة جيوش عدد من الدول العربية، لا يستطيع أن يحقق انتصاراً واحداً منذ عام 2000 بفعل المقاومة في فلسطين ولبنان.

و أضاف: "إن محور المقاومة لا يريد حرب متدحرجة تُفرض من طرفه، ولكن المواجهة قادمة، و أن ما يمنع شن حرب على غزة أو الجنوب اللبناني هو يقين جيش الاحتلال من عدم الانتصار، بجانب انعدام الأهداف السياسية".

و في السياق ذاته أكد القططي أن المقاومة في غزة تتمتع بحاضنة شعبية ودعم السلطة الحاكمة، رغم حالة التذمر جراء الحصار وآثاره السلبية على المواطنين.

و تابع يقول: "ما لم تتغير عقيدة السلطة الأمنية في الضفة المحتلة لصالح مقاومة الاحتلال، لن نستطيع الوصول لمعادلة سلطة وشعب ومقاومة".

و أكد أن الحرب الإعلامية التي تقودها المقاومة هي جزء من الحرب النفسية، للتأثير على الجبهة الداخلية للاحتلال.