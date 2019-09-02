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اخطار بوقف البناء والاستيلاء على خيم غرب بيت لحم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:49 - 02 سبتمبر 2019
اخطارات باخلاء اراضي زراعية في بيت لحم اخطارات باخلاء اراضي زراعية في بيت لحم
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أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بوقف البناء في منزل واستولت على خيم لتربية الماشية في بلدة نحالين غرب محافظة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس بلدية نحالين صبحي زيدان: "إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة عين الفقهاء شرق البلدة، وأخطرت المواطن أحمد محمد غياظة بوقف البناء في منزله بحجة عدم الترخيص".

وفي منطقة عين فارس غرب البلدة، استولى الاحتلال على خمس خيم لتربية الماشية، مساحة كل واحدة (60) مترا مربعا، اثنتان للمواطن نعمان محمود غياظة، وواحدة للمواطن إبراهيم حسن الشيخ، واثنتان للمواطن حسن محمود شكارنة.

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