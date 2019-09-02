نتنياهو: سنواصل العمل ضد حزب الله وصواريخه الدقيقة

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بكل قوة لإبقاء "الكيان الإسرائيلي" آمناً في البحر والبر والجو.

وشدد نتنياهو على أن الجيش سيواصل العمل ضد تهديدات حزب الله اللبناني بامتلاكه صواريخ دقيقة، مشيراً إلى أن الجيش تصرف أمس الأحد بمسؤولية للحفاظ على سلامة المستوطنين والجنود.

وهاجم نتنياهو الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قائلاً: "إن هذا الرجل موجود في المخبأ وهو يدرك سبب وجوده هناك" على حسب زعمه.

يُشار إلى أن المقاومة اللبنانية متمثلة بحزب الله أعلن أمس الأحد أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية وقتل وجرح كل من فيها من جنود الاحتلال.