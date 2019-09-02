تعرف على الثلاثي المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الاثنين، عن أسماء اللاعبين الثلاثة المرشحين لجائرة أفضل لاعب في العالم.

ومن المقرر أن تسلم الجائزة للاعب الفائز في حفل يقام في 23 سبتمبر الجاري.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم على حسابه في "تويتر" إن المرشحين لجائزة أفضل لاعب هم: البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني، والهولندي فيرجيل فان دايك من ليفربول الإنجليزي.

وتنافس الثلاثي، رونالدو وميسي وفان دايك، في وقت سابق على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وفاز بها فان دايك مدافع فريق ليفربول.

وفاز لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بجائزة الأفضل خلال العام الماضي بعد وصوله لنهائي كأس العالم مع منتخب كرواتيا إلى جانب فوزه بلقب دوري الأبطال، وكان رونالدو في المركز الثاني ومحمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثالث.